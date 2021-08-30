اغتنموا الفرصة.. آخر موعد للتقديم على شقق «التمويل العقاري»

أتاحت الدولة المصرية للمواطنين إمكانية الحصول على وحدات سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وبأقساط تدفع على 30 عامًا، إذ يمكن الحصول على تلك الوحدات ضمن إعلانات الإسكان الاجتماعي، والتي جرى الإعلان عنها منتصف الشهر الجاري، بعنوان «سكن لكل المصريين 2».

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء في مجال الخدمات الحكومية على مدار اليوم، نستعرض آخر موعد للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 2» ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وبسداد أقساط تصل لـ 30 عامًا، وذلك في السطور التالية، وفقًا لما صرحت به رئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي مي عبد الحميد.

آخر موعد للتقديم على شقق «سكن لكل المصريين 2»

وبحسب تصريحات «عبد الحميد» فإن الخميس 9 سبتمبر هو آخر موعد لسحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات، ضمن مبادرة الرئاسة «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

مساحات الوحدات المطروحة في سكن لكل المصريين 2

وبحسب كراسة الشروط، فإن الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم الفوري، مكونة من «غرفتين وصالة، أو 3 غرف وصالة»، وتتراوح المساحات ما بين 75 إلى 90 مترًا.

أماكن الوحدات المعروضة ضمن «سكن لكل المصريين 2»

طرحت المبادرة الوحدات في عدد من المدن ومراكز المحافظات الآتية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

أسعار الوحدات السكنية ضمن «سكن لكل المصريين 2»

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بين 164 و310 آلاف جنيه، أما متوسطي الدخل جرى طرح وحدات في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

طرق سداد قيمة وحدات «سكن لكل المصريين 2»

وبحسب بيانات صندوق الاسكان الاجتماعي، يجرى سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل، وبعدها يجرى تقسيط باقي سعر الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.