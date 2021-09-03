تحذيرات وطلبات إحاطة.. الـ«شبو» مخدر القوة الشريرة

قدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة خلال الأيام الماضية بخصوص مخدر «الشبو»، الذي وصفته بأنه أخطر أنواع المخدرات لأنه يرتبط بجرائم القتل والانتحار التي ظهرت خلال الأيام الماضية، حسب ما ذكرته لـ« الوطن».

ولم يكن طلب إحاطة النائبة إيناس عبد الحليم هو الأول بخصوص مخدر «الشبو»، حيث قدم النائب محمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة المصرية في مارس الماضي، بشأن هذا المخدر واصفا إياه بـ«مخدر أبناء الأكابر»، كما حذر منه النائب عمرو قطامي عضو مجلس النوب، حيث أكد أن هناك صعوبة كبيرة للتعافي من هذا المخدر، مطالبا المصريين بتوعيه أبنائهم بشدة بشأن هذا الأمر، حسب حديثه لـ«الوطن».

سعر الكيلو يصل لـ10 ملايين جنيه

من جانبه، حذر الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، من تناول مخدر «الشبو»، لأنه يصيب الإنسان بأمراض كثيرة، فضلا عن أنه غالي الثمن بشكل مبالغ فيه، حيث يتخطى سعر الكوكايين بعشرة أضعاف، وقد يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 10 ملايين جنيه.

وأضاف مؤسس المركز القومي للسموم خلال حديثه لـ«الوطن»،أن هذا المخدر يطلق عليه عدة أسماء، منها «الكريستال وتينا والشبو»، موضحا أنه يصيب الإنسان بطاقة مفرطة وقوة جنسية كبيرة: «لما الإنسان يحصل على هذا المخدر يستطيع أن يهدم جدران المنزل بسهولة، إلا أن العلاج منه ليس سهلا لأن المريض يحتاج إلى أكثر من 10 شهور للتعافي».

أعراض تظهر على الشخص عند تعاطيه مخدر «الشبو»

وحول الأعراض التي تظهر علي الشخص عند تناوله مخدر « الشبو»، أوضح استشاري الأمراض الصدرية، أنه يكون مفرط القوة والعصبية بشكل كبير، بالإضافة للانتباه الشديد، فضلا عن أن عينيه تكونان غليظتين بشكل مبالغ به، ويستغل قوته في الشر لا في الخير: «عينه بتكون مفنجلة ومتحفز وشرس، وهذا المخدر يؤدي إلى مشاكل كبيرة تترتب على التحفيز منها القتل والاغتصاب والانتحار».

وأشار إلى أن متعاطي هذا المخدر قد يدمنه بعد 3 جرعات أو 5 جرعات بحد أقصي، داعيا أولياء الأمور إلى التنبيه علي أبنائهم من هذا المخدر الخطير: «لازم أولياء الأمور خاصة الأغنياء يحذروا أولادهم من تناول هذا المخدر لأنه سينهي حياتهم في وقت بسيط».