مركز السموم ببنها يستقبل 197 حالة من بينها 13 تعاطي مخدرات

أعلن قسم السموم بكلية الطب في بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، تمكن القسم من علاج 197 حالة تسمم خلال ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 حالة إدمان مخدرات.

وأضاف بيان صادر عن القسم اليوم، أن الحالات تمثلت في 84 حالة لتناول أدوية خاطئة بنسبة 42.6%، 22 حالة مبيدات حشرية بنسبة 11.2% و29 حالة تناول مواد كاوية بنسبة 14.7% و13 حالة مخدرات بنسبة 6.6% و11 حالة تسمم غذائي بنسبة 5.6%، و26 اختناق غاز بنسبة 13.2% ومشتقات مواد بترولية 12 حالة بنسبة 6.1%.

كان مستشفى بنها الجامعي قد أعلن إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالمستشفى، وذلك ضمن خطة شاملة تم وضعها لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة وإتاحة المزيد من الخدمات للمرضى.

من جانبها، أشارت الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب ببنها، إلى أن التطوير يشمل إنشاء وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالاستقبال وتخصيص مكان للعناية المركزة لمرضى حالات التسمم ملحق بمعمل لتحاليل السموم والمخدرات، وذلك كضرورة ملحة الفترة الحالية تزامنا مع اتجاه الدولة المصرية للكشف عن ظاهرة تعاطي المخدرات والقضاء عليها.

وأضافت عدلي أن المركز سيقدم خدمات طبية وصحية متميزة وغير مسبوقة بمحافظة القليوبية تعمل على خدمة المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتوجهت عدلي بالشكر إلى من عمل وساهم فى تخصيص مكان لمركز السموم وعلاج الإدمان بمستشفيات بنها الجامعية.