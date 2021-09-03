«أكياس دم».. أشرف زكي يكشف لـ«الوطن» اللحظات الأخيرة في حياة ماهر سليم

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اللحظات الأخيرة للفنان ماهر سليم والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال زكي، لـ«الوطن»: «ماهر زميل عزيز من أعز أصدقائي، وعشرة عمري في معهد فنون مسرحية وكنا لا نفترق، وكان آخر شخص كلمه هو أنا، كلمني قبل الوفاة بساعات قليلة جدا، كان طالب مني أبحث له عن أكياس دم، وتواصلت مع زوجته وأولاده وبعدها بفترة قليلة قالوا لي نفذ أمر الله».

وأضاف نقيب الممثلين: «بيني وبين الراحل ذكريات ورحلة كبيرة جدا، كلها ذكريات هزار وشقاوة».

وواصل زكي قائلا: «فترة مرضه منذ حوالي شهرين أو 3 أشهر، ولم يستحمل المرض، كان علي تواصل معى كل لحظة، ماهر عمره ما زعل حد ومجامل ومحب للناس في السراء والضراء».

ووصل منذ قليل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى عزاء الفنان الراحل ماهر سليم، المقام حاليا بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، حيث تتلقى العزاء أسرة الراحل.

وكان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشُيِّع جثمان الفقيد ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة.