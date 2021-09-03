أشرف زكي: سعيد بحصولي على أعلى وسام ثقافي فلسطيني

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يتوجه بخالص الشكر للرئيس الفلسطيني محمود أبو عباس مازن، لتكريمه بحصوله على أعلى وسام ثقافي فلسطيني لأن ذلك يعد تكريما لكل الفنانين، مبينا أنه فوجئ بالتكريم من قبل الرئيس الفلسطيني حيث تلقى اتصالا ليستعد للتكريم مبينا أن أبو مازن حدّثه عن الدراما المصرية ومن بينها مسلسل المصراوية وليالي الحلمية، متابعا: «الرئيس الفلسطيني قال أنا متابع أكتر ما أنت متابع».

سبب رفض أسامة عباس المشاركة في الأعمال الدرامية

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي» اليوم الخميس على فضائية «المحور» ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن الفنان أسامة عباس هو الذي يرفض العمل في الأعمال الدرامية، لأنه لا يريد أن يكون مجرد ضيف شرف، لافتا إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعمل ويؤدي، وهو أحد العملاقة الذين حفروا أسماءهم في الدراما المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتم إجراء أعمال كبيرة بدون نجوم الفن، ولكنها فترة وستمضي، متابعا: «منقدرش نستغنى عن جيل العظماء، ونقابة الممثلين فيها 4000 عضو وفيها 11 شعبة، ومينفعش يشترك فنان في أكثر من عمل ولكن يفضل إن يدي فرص لآخرين بس دي رؤية مخرج».

العمل الأكاديمي

وأكد نقيب المهن التمثيلية أنه يرى أن عمله الأكاديمي شيء يضيف له الكثير ومتعة، ولكنه ترك إدارة أكاديمية الفنون، ولكن ما زال يعمل في مجال التدريس، مشيرا إلى أنه يشعر بسعادة عندما يجد كثيرا من الممثلين تتلمذوا على يده مثل الفنان رامي جلال وأحمد السقا، مؤكدا أنه أدى عمله في ضوء الإمكانيات المتاحة وسيترك التقييم للتاريخ.