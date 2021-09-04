والد فتاة غرقت بنيل بني سويف ينتظر جثمانها: «يا حنين على الغلابة يارب» (فيديو)

4 أيام كاملة، يقف حسين رجب، والد الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري «منة»، والتي غرقت في مياه النيل بمدينة الواسطى شمال بني سويف مساء الثلاثاء الماضي، أمام شاطئ النيل، ينتظر ظهور جثمان ابنته، حيث ما زالت أعمال البحث جارية عن جثمان الفتاة حتى الآن، من قبل الأهالي والصيادين والمسطحات المائية بمديرية أمن بني سويف.

«يا حنين على الغلابة يا رب».. دعاء يناجي به الأب المكلوم ربه، في ظل عدم ظهور جثمان نجلته حتى الآن رغم مرور 4 أيام على غرقها، حيث لم يفارق شاطئ النيل، عيناه تبحث يمينا ويسارًا على أمل ظهور الجثمان تمهيدُا لدفنها، لا يتحدث بأي كلمات سوى مناجاة ربه، وبجواره أم مكلومة ترتدي الزي الأسود، تجلس وسط مجموعة من السيدات لا تكف عن البكاء.

هنا غرقت الطالبة منة حسين رجب

هنا بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، غرقت الطالبة منة حسين رجب، ابنة السابعة عشر، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، والتي تقيم بقرية أطواب في مياه النيل أثناء عودتها من درس خاص بالمنطقة، حيث انزلقت قدمها بالنيل في منطقة لا تحوي سورا يحجز اليابس عن المياه، ولم يتبقى من أثرها سوى كتب وكراسات الدرس.

مئات الأهالي يتجمعون مكان غرق الطالبة انتظارا لظهور جثمانها

وتشهد المنطقة التي غرقت بها ابنة قرية أطواب، تجمع المئات من الأهالي منذ غرقها مساء الثلاثاء الماضي وحتى الآن، على أمل ظهور جثمانها، وسط جهود مكثفة من الصيادين بالمنطقة وبعض المتطوعين والأهالي وشرطة المسطحات المائية بمديرية أمن بني سويف، بحثا عنها، فيما قام أهالي المنطقة بفتح أبواب منازلهم للسيدات والرجال من أهل الفتاة، بجانب توفير زجاجات مياه وطعام من أهالي مدينة الواسطى رغم رفض أسرة الطالبة تناول أي أطعمة حزنا على فراق ابنتهم.

لمشاهدة فيديو انتظار أسرة الطالبة أمام شاطئ النيل لظهور جثمانها.. واستمرار جهود البحث

محافظ بني سويف يعزي أسرة الطالبة: الجهود مازالت مستمرة لانتشال جثتها

من جانبه أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن خالص عزائه لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة، وأنه يُجرى تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ4 أيام الماضية وحتى اليوم، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة، وذلك عن طريق لانش الإنقاذ النهري، وعناصر الإنقاذ، وذلك على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تم التواصل مع محافظة الجيزة للمشاركة في جهود البحث.

تفاصيل حادث غرق طالبة بنيل بني سويف

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة في مياه النيل بمدينة الواسطى، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الفتاة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.