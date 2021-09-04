اليوم.. 52 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، للقسمين العلمي والأدبي معا، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي 2021، والتي تبدأ اليوم 4 سبتمبر للقسمين العلمي والأدبي معًا، بمادة الفقه، على أن تنتهي الامتحانات يوم 13 سبتمبر.

امتحانات الدور الثاني لطلاب العلمي والأدبي بالثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، والقسم الأدبي سيؤدون امتحان مادتي الفقه والتوحيد.

وصرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، أن أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، سيؤدون امتحانات الدور الثاني، في 369 لجنة، على مستوى الجمهورية.

وأكد «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن امتحانات الدور الثاني ستتم وفقًا للإجراءات الاحترازية، التي اتبعها قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وكان قد أجرى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.5%، ونسبة النجاح العامة 51.21%، والشعبة الإسلامية 100%، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف.

تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور سلامة داود، قال إن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية، وبلغت عدد في مادة الأحياء 3026 طعنا، والفيزياء 2708، والكمياء 2178 ، واللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد أقل من 1000 في كل مادة، وذلك على مستوى جميع المحافظات.