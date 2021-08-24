«المعاهد»: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية أغلبها في الأحياء

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، التي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات، بلغ حتى اليوم، 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.

تظلمات الثانوية الأزهرية

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغ عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء 3026 طعنا، والفيزياء 2708، والكيمياء 2178، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد أقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك علي مستوي كافة المحافظات.

فحص طعون امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشار الدكتور سلامة داود، إلى أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التي يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة طمأنه للطلاب بأن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطعون بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

وكانت مشيخة الأزهر الشريف، قد فتحت باب التظلمات الثلاثاء الماضي لطلاب القسمين الأدبي والعلمي، مؤكدة أنه يشترط في التقدم للتظلمات من النتيجة أن يقوم الطالب أو الطالبة بدفع رسوم تبلغ 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم في نتيجتها، ويتم تسجيل البيانات إلكترونيا مع إرفاق قسيمة تسديد الرسوم، وتقوم كل إدارة تعليمية بتحديد موعد للمتظلمين بالاطلاع على أوراق إجاباتهم في المواد المتظلمين منها.