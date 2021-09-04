«المصنفات» تتهم حسن شاكوش بخدش الحياء بسبب أغنية «ياللي نكشت الدبور»

مازالت تتوالى الأزمات على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، خلال الفترة الأخيرة، فبعد انتهاء أزمة وقفه عن الغناء لمدة شهر، نتيجة خلافاته مع المغني رضا البحراوي، تم تحرير محضر له واتهامه بخدش الحياء بسبب إحدى أغانيه.

وقال مصدر لـ «الوطن»، إن الرقابة على المصنفات الفنية، حررت محضرا ضد حسن شاكوش، بسبب أغنية لها تحمل عنوان «ياللي نكشت الدبور.. اقلع هنطفي النور»، والتي غناها في إحدى الحفلات مؤخرا.

وقد وجهت عدة اتهامات لمؤدي المهرجانات المثير للجدل حسن شاكوش، بسبب هذه الأغنية، ومنها خدش الحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع.

وأضاف المصدر أن كلمات الأغنية بها إيحاءات لا تليق بمجتمعنا أبدا، ولابد من التصدي لمثل هذه النوعية من الأغاني، حفاظا على قيم المجتمع»

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

وبدأت أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثناء إحدى الحفلات بالساحل، بسبب وجود فرقة الأخير على المسرح قبل إحياء الأول فقرته الغنائية، لينشب خلاف شديد يشهده جمهور الطرفين.

وبعدها بيوم ظهر حسن شاكوش في إحدى حفلاته بالساحل وغنى «رضا جه يا أم رضا»، وفي نفس الوقت رد عليه رضا البحراوي في إحدى حفلاته بأغنية «سلامتها أم حسن»، ليعلن بعدها هاني شاكر نقيب الموسيقيين وقف الثنائي عن مزاوله نشاطهما في إحياء الحفلات لمدة شهر، ليعلنا بعد القرار بيوم تصالحهما واعتذارهما للفنان هاني شاكر لما بدر منهما.