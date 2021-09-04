للمسافرين.. «الصحة» تستقبل الشحنة الثانية من لقاح جونسون اليوم

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، بعد استقبال الشحنة الأولى في أغسطس وكانت 261 ألفًا و600 جرعة، تمّ توزيعها على مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين، والتي حددتها الوزارة بعد تسجيل المسافرين على موقع تسجيل لقاح كورونا، على أن يتمّ تطعيمهم في غضون 72 ساعة.

مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين

وأشارت وزارة الصحة، في تقرير رسمي لها، إلى أنَّ هذه الشحنة فور وصولها سيتمّ إخضاعها للتحاليل من قِبل هيئة الدواء المصرية، لافتة إلى أنَّ لقاح جونسون آند جونسون عبارة عن جرعة واحدة على عكس باقي اللقاحات المتوافرة التي تتكون من جرعتين، مؤكّدة حرص الدولة على التنوع بين مصادر اللقاحات خاصة للمسافرين إلى الدول التي وضعت قيودا وشروطا معينة لدخولها.

وتابعت وزارة الصحة أنَّه تمّ تخصيص مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين وهي مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE) منعًا للغش أو التزوير، وحددت رسوم استخراج شهادات لقاح كورونا بـ100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، مشددة على أنَّ هذه الشهادات لن يتمّ الحصول عليها إلا بعد أخذ لقاح كورونا.

«الصحة» تناشد المواطنين الإسراع في حجز لقاح كورونا

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، نظرًا لأنَّ الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعّال للوقاية من فيروس كورونا المستجد.