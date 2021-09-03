«الصحة» تنفي ارتفاع نسب إشغال المستشفيات لـ80%: أقل من 25% فقط

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ما تردد عن ارتفاع نسب الإشغال في المستشفيات إلى 80% بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن نسب الإشغال لم تصل حتى إلى 25%.

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة «المحور» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم الجمعة، أن مصر تشهد ارتفاعًا بسيطًا في معدلات الإصابة في الموجة الرابعة، وأيضًا انخفاضًا في معدلات الوفيات مقارنة بالعديد من دول العالم، وأقل من الوفيات في مصر سابقًا بـ3%.

استخدام 10 مستشفيات عزل فقط

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه بالإضافة إلى مستشفيات الصدر والحميات لا يستخدمون سوى 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى الجمهورية، وما زالت مصر بعيدة تمامًا عن نسب الإشغال التي قيلت وهي 80%.

وشدد على أن الحصول على اللقاحات يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا، أو ضرورة الدخول إلى المستشفيات، مؤكدًا أيضًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع مديري المديريات في المحافظات المختلفة للتأكد من توفير المستلزمات اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة، وهناك مخزون استراتيجي كبير من الأكسجين، وجرى تحديث النسخة الخامسة من بروتوكول العلاج، ووضع علاج جديد يقلل من دخول المرضى إلى المستشفيات، إضافة إلى دواء جديد لتحفيز المناعة ضد الفيروسات يُستخدم في الحالات المتوسطة وشديدة الخطورة، ووضع ضوابط لاستخدام الكورتيزون الذي يستخدم للحالات الخطيرة وشديدة الخطورة فقط، كما راجعت أيضًا ضوابط الدخول إلى المستشفيات.

رسائل تصل للمواطنين خلال أسبوع

أما عن الذين سجلوا للحصول على اللقاح، ولم تصلهم رسائل حتى الآن، فأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إرسال رسائل لكل الذين سجلوا بغرض السفر، تم مراجعة المواطنين الذين سجلوا منذ شهور ويجري إرسال رسائل لهم، وخلال أسبوع سيحصلون على اللقاح، مناشدًا المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة لتلقي اللقاح.