«الصحة» للعاملين بـ«التعليم»: لقاحات كورونا آمنة وفعالة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للعاملين بالتربية والتعليم، حيث قالت الوزارة فى منشور توعوى لها، إنه على العاملين بالتربية والتعليم سرعة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن عملية تطعيم العاملين بالتربية والتعليم من المقرر الانتهاء منها قبل بداية شهر أكتوبر تزامنا مع العام الدراسي الجديد.

الصحة للعاملين بالتربية والتعليم: لقاحات كورونا فعالة وآمنة

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، العاملين بالتربية والتعليم، حيث قالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولاداعى للخوف أو التوتر وجميع اللقاحات مجانية للمصريين وغير المصريين المقيمن على ارض الوطن، وعن الأعراض الجانبية قالت تتمثل الأعراض الجانبية للقاح كورونا ارتفاع فى درجة الحرارة أو حكة أو صداع أو تكسير فى العضلات أو تنميل وهى رد فعل طبيعى للجهاز المناعى للجسم.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وهي 200 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وشددت الوزارة أن شهادات الحاصلين على لقاح كورونا لن يتم اعطائها الا بعد الحصول على لقاح كورونا ولا يمكن تزويرها ، وخصصت الوزارة 126 مكتب لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للعاملين فى التربية والتعليم وجاءت على النحو التالى:

- اولا الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا

- اختيار الفئة المستهدفة وقامت الوزارة بتحديد خانة للعاملين فى التربية والتعليم

- ملئ البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعى والرقم القومي وتحميل التاريخ المرضي ان وجد

- ترسل الوزارة بعد ذلك رسالة للتحقق ويدخلها المواطن على الموقع لاستكمال ملئ البيانات.

- خلال 72 ساعة يحصل المواطن العامل بالتربية والتعليم على اللقاح.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد مصابي كورونا منتصف الشهر الجاري، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.