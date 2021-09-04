بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 14 شخصًا في مشاجرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج، على مشاجرة نشبت بدائرة مركز جرجا، بسبب خلافات الجيرة، وأشعل الطرفان النيران في حوشين للماشية؛ ما أسفر عن احتراق كميات من البوص والغلال وأفلاق النخيل.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد مصطفى رفيق، مأمور مركز شرطة جرجا، باندلاع مشاجرة بدائرة المركز، وإشعال النيران في حوشين للماشية.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

خلافات الجيرة سبب المشاجرة

وتبين من المعاينة والفحص، أن المشاجرة بين كل من طرف أول «إبراهيم. ع. ا» 36 سنة، عامل، و7 آخرين من أقاربه، بينهم 4 أشخاص يقيمون في محافظة السويس ولهم محل إقامة بدائرة مركز جرجا، وطرف ثانٍ «علي. م. ف» 39 سنة، عامل، و3 من أقاربه، يقيمون بذات الناحية.

تم ضبط أطراف المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب «دون حدوث إصابات»، وإشعال النيران بحوشين للماشية؛ ما نتج عن احتراق كمية من البوص والغلال وأفلاق النخيل، تم إخماد النيران بمعرفة إدارة الحماية المدنية، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على الجيرة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحجز المتهمين وعرضهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة.