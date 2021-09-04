من هم الممنوعون من الحصول على لقاح كورونا في مصر؟.. الصحة تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان الممنوعين من الحصول على لقاح كورونا في مصر، وهم الأطفال حتى سن 18 عاما والسيدات الحوامل والمرضعات؛ نظرا لأن التجارب السريرية على لقاحات كورونا لم تجرِ عليهم، مشيرة إلى اعتماد هذه الفئات على مناعتهم الطبيعية لمقاومة الفيروس، مناشدة السيدات الحوامل بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من هم الممنوعون من الحصول على لقاح كورونا في مصر؟

وطمأنت وزارة الصحة فى تقرير رسمى المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلة: إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للقلق أو التوتر، وعن الأعراض الجانبية للقاحات أوضحت أنها بسيطة ولا تستدعى للذهاب إلى طبيب، وتتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل فى العظام أو تكسير وهى تزول فى غضون يومين لا أكثر.

40% من تطعيم المواطنين بنهاية العام الجاري

وأشارت الوزارة إلى ضرورة سرعة حجز لقاح كورونا من خلال الموقع الرسمي للتسجيل والحصول على اللقاح للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس، لافتة إلى أنه فى حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في التدابير الصحية، فاللقاح لايمنع الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة خاصة بمستجدات فيروس كورونا إلى ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.