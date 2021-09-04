رئيس صندوق التنمية الثقافية يكشف تفاصيل تطوير مركز الحرف بالفسطاط

كشف الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، عن تفاصيل تطوير مركز الحرف اليدوية بالفسطاط، الذى شمل تجهيز قاعات العرض الفنية وقاعات متعددة الأغراض، وذلك تلبية لاحتياجات القطاع لتوسيع العمل وتدريب الدفعة الجديدة من مبادرة «صنايعية مصر».

توسيع مركز الحرف اليديوية بالفسطاط

وأضاف عبدالوهاب فى تصريح لـ«الوطن»: نستأنف العمل حاليا على تطوير وتوسيع مركز الفسطاط للحرف اليدوية، بعد توقف خلال الفترة الماضية، موضحا يضم المركز قاعة عرض بمساحة كبيرة تسمح لعرض أعمال فنية سواء خزف أو منتجات فنية، مع قاعات عرض متعددة الأغراض، كما يتم توسيع ورش الحرفيين، لأن هذه الورش كانت صغير وتعتمد على عدد محدود من الحرفيين، وبعد التطوير تكون الورش ملائمة لاستيعاب عدد أكبر من الحرفيين، قائلا: «التطوير يلبي احتياجات العمل في مبادرة صنايعية مصر التي يزيد الإقبال عليها يوما بعد يوما».

إتاحة الفرصة الكاملة أمام الفنانين والحرفيين للإبداع

وأشار إلى أن مركز الحرف بالفسطاط يعد أحد المشروعات الكبرى التى تهدف إلى إحياء أمجاد ماض عريق وحاضر مشرق، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفنانين والحرفيين لممارسة إبداعاتهم وتأكيد القيمة الفنية فى المجالات المختلفة، لذا يعتبر المركز مصدر إشعاع فى منطقة الفسطاط التى تعد من أهم مناطق مدينة القاهرة العريقة وأكثرها ثراءً حضارياً.

يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل بالتوازي على تطوير متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث يجري العمل حاليا على تجهيز الطابق الثالث من المتحف ليكون مركز إبداع ثقافي جديد، مضافا إلى متحف نجيب محفوظ.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أعلنت الأسبوع الماضي، الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ، بفتح متحفه مجانا للجمهور لمدة أسبوع ابتداء من 30 أغسطس الماضي «ذكرى رحيله».

بينما استقبل الدكتور فتحي عبد الوهاب، السيدة آنا ميلينا مينيوس، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، لتدشين مكتبة «أدباء نوبل»، وذلك بمتحف أديب نوبل نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، حيث أهدت السفيرة مجموعة مطبوعات من أعمال الكاتب الكولومبي الشهير والحائز على جائزة نوبل في الآداب جبريل جارثيا ماركيز للمتحف.