محطة مياه «ميانة» ببني سويف تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، حصول محطه مياه «ميانة» بمركز أهناسيا على شهادة الإدارة الفنيه المستدامة «TSM».

استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، في بيان، اليوم، أن الشهادة مُنحت من قبل اللجنة المشكلة من الشركة القابضة بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة، وضبط الجودة، إضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك معايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم إدارة العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، الحرص على تطوير المحطات، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجودة، ومواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثه في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة»

في سياق آخر، أطلقت شركة مياه الشرب ببني سويف حملات توعوية بقرية الرياض بمركز ناصر، والتي تشهد تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي للمواطنين.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن فريق التوعية ومُكلفات الخدمة العامة قاموا بحملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بطرق ترشيد المياه، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وطريقة تحميل تطبيق (125) من الهاتف المحمول وطريقة استخدامه، وكذلك التعريف بالقطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتي توفر من 40 إلى 60% من الاستهلاك.

وأشار «صحصاح» إلى أن الشركة أطلقت عددا من المبادرات لتوعية المواطنين واستهداف الفئات العمرية المختلفة، وتنفيذ حملات التوعية بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».