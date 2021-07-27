الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل للإلتحاق بمدرسة مياه الشرب ببني سويف

بدأت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، في تلقي طلبات الإلتحاق بالمدرسة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وحتى الأربعاء 12 / 8 / 2021 من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2021 بمجموع لا يقل عن 250 درجة وللأعلى مجموعًا، حيث تعد المدرسة إحدى أهم المدارس الفنية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وتتواجد ضمن 4 مدارس فقط على مستوى الجمهورية، وتتميز المدرسة بتوفير التدريب لطلابها أثناء الدراسة، و فرصة عمل لخريجيها عقب إنتهاء الدراسة، وتستعرض «الوطن» شروط وطريقة التقديم للمدرسة، والتخصصات والمميزات التي توفرها المدرسة لطلابها كذلك نظام الدراسة.

شروط الإلتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

حددت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عددًا من الشروط الواجب توافرها في الطالب من أجل التقدم للدراسة بالمدرسة وهي:

1ـ حصول الطالب على الشهادة الاعدادية 2020/2021.

2ـ أن لا يزيد سن الطالب فى أول اكتوبر 2021 عن 18 عام.

3ـ أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التى تعقد بالمدرسة.

6ـ أن يكون الطالب فى نطاق المحافظة التى تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

7ـ أن يكون الطالب لائقاً طبي.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف

1ـ طلب الإلتحاق يتم تحمليه من موقع المدرسة على الإنترنت عبر الرابط http://www.bnscww.com/stureg.aspx

2ـ صورة استمارة النجاح للشهادة الاعدادية.

3ـ صورة شهادة الميلاد.

4ـ صورة شخصية

خطوات التسجيل للإلتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

لابد من إتباع تلك الخطوات حتى يتم التسجيل بنجاح عبر موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" حيث يجب إتباع الخطوات الأتية:

1ـ الدخول إلى موقع المدرسة على الإنترنت .. أضغط هنا للوصول إلى الرابط.

2ـ الضغط على طلب الالتحاق بالمدرسة .

3ـ الضغط على كلمة تسجيل جديد.

4ـ ملئ البيانات المطلوبة مع التدقيق في كتابتها وفق المطلوب

5ـ تحميل المرفقات من الأوراق المطلوبة ثم الضغط على كلمة الإرسال.

مميزات مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي وفرص العمل بعد التخرج

1- تتميز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد الطلاب المحدود، مما يوفر فرصة عمل متميزة للطلاب.

2- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات مع إمكانية التدريب والعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والعمل أثناء الدراسة وبعد التخرج .

3-إمكانية التثبيت والتعيين في شركات المياه والحصول على جميع مزايا الوظيفة الحكومية.

4- تشمل المناهج الدراسية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 3 تخصصات هي قسم المعامل – قسم الشبكات – قسم المحطات.

5- إمكانية استكمال الدراسة بعد التخرج من المدرسة في المعاهد الفنية وكذلك الكليات.

نظام الدراسة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ومدة الدراسة

تستمر مدة الدراسة في مدارس مياه الشرب لمدة 3 سنوات، ويتم التدريب والتعيين في شركات المياه في المحافظة التابع لها مع امكانية استكمال الدراسة في المعاهد الفنية والكليات.