«الإعلاميين» تبرئ تامر أمين بعد حديثه عن «خلفة البنات»: لا تحكمنا السوشيال ميديا

قررت نقابة الإعلاميين تبرئة الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية، من ارتكاب مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي بخصوص تصريحاته عن إنجاب البنات في الحلقة التي جمعته بالإعلامي مفيد فوزي قبل أيام.

كنت عايز أول خلفتي تكون ولد

وكان تامر أمين، المتزوج من الإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي ولديه ابنتان هما نور وملك، قد تحدث عن إنجاب البنات، موضحا أنه كان في بداية زواجه شديد الرغبة في أن يرزقه الله بولد، موضحا أنه لديه الآن ابنتين ويتمنى أن تكون الثالثة بنتا أيضا.

وتابع: كنت عايز أول خلفتي تكون ولد، وعندما حملت زوجتي وعلمت أنها حامل في بنت أخفت على الخبر حتى قبل ولادتها بأسبوع حينما كانت تقوم بعمل سونار، وعندما أخبرتني الدنيا لفت بي، وتركتها يوم الولادة وركبت السيارة ومشيت، لكن بعد 10 أيام من الولادة ذهبت لزوجتي، وحملت طفلتي الأولى نور، ومع أول بصة كأن حد عاملي غسيل مخ، ونزل حب الدنيا في قلبي ناحيتها، وقبلتها وكبرت في أذنها.

الإعلاميين: حديث تامر أمين يقضي على موروثات المجتمعات الشرقية بتفضيل الولد

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، لـ «الوطن»، إن لجنة الرصد في نقابة الإعلاميين فرغت الفيديو الذي أثار جدلا خلال الأيام القليلة الماضية، وتبين أن ما قاله تامر أمين «كلام عادي جدا، بالعكس هو يحكي قصة حقيقية من خلالها بيحبب الناس في خلف البنات، وبتصريحاته يقضي على موروث في المجتمعات الشرقية وهو تفضيل إنجاب البنين على البنات».

وتابع نقيب الإعلاميين: الكلام لم يتضمن مخالفة لميثاق الشرف أو الكود والنقابة قامت على الفور بتفريغ محتوى الفيديو ولم يتم ثبوت مخالفات، ولا تحكمنا السوشيال ميديا في التقييم واتخاذ القرار ولكن تحكمنا المهنية والقانون وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.