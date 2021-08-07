عاجل.. تامر أمين مهدد بالمنع من الظهور بسبب أزمة رمضان صبحي وبيراميدز

يواجه الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية، عقوبة «منع الظهور» بسبب شكوى نادي «بيراميدز» ضده بعد انتقاده لارتداء اللاعب رمضان صبحي «شارة الكابتن» في مباراة مصر والبرازيل في منافسات الألعاب الأوليمبية التي انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف، حيث يتولى المرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين تفريغ الفيديو الذي تحدث فيه تامر أمين محل الشكوى لتحديد مدى وجود مخالفات من عدمه.

تامر أمين

وبخصوص شكوى نادي «بيراميدز» ضد الإعلامي تامر أمين، كشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، لـ«الوطن»، أنَّه حال ثبوت مخالفات في الفيديو محل الاتهام فإن النقابة تقرر منع الظهور ثم الإحالة إلى التحقيق، وإذا انتهى التحقيق إلى الإدانة فيتمّ توقيع عقوبات تبدأ الإنذار ولفت الانتباه وصولًا لسحب ترخيص مزاولة المهنة، كما حدث مع تامر أمين من قبل في أزمة اتهامه بالإساءة إلى الصعايدة.

رمضان صبحي

من جهته، قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنَّ المرصد الإعلامي بالنقابة قارب على الانتهاء من فحص الفيديو محل اتهام الإعلامي تامر أمين بالهجوم والتحريض على اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميز.

وأشار «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه بناء على تقرير المرصد الإعلامي فسيتحدد مدى التزام تامر أمين بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ومن ثم إما حفظ التحقيق حال التزامه، أو إحالته للتحقيق وصولًا لسحب تصريح مزاولة المهنة حال ثبوت عدم التزامه بالميثاق ومدونة السلوك.

وسبق وقررت نقابة الإعلاميين منع تامر أمين من الظهور وإحالته إلى التحقيق الذي انتهى إلى سحب الترخيص منه لاتهامه بالإساءة إلى الصعايدة، قبل أن يحصل على تصريح مزاولة المهنة مرة أخرى بعد انتهاء فترة الوقف.

نادي بيراميز

وكان تامر أمين، قد قال في إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار» الذي يذاع على قناة «النهار» عقب هزيمة منتخب مصر من نظيره البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020 إنَّ «ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل جريمة لأنَّه مخالف لكل الأعراف والمنطق ومخالف للأخلاق والقيم والأقدمية والروح العامة والإدارة والقيادة في الملعب، حتى لو عرض اللاعب أحمد حجازي على رمضان صبحي ارتداء شارة الكابتن لأنه لا رمضان ينفع يوافق، ولا الريس بتاعهم قائد المنظومة الكاتبن شوقي غريب ينفع يوافق، لأن كده تبقى سبهللة».

وتابع: «الكلام ده ينفع على القهوة مينفعش في بعثة منتخب يلعب في أهم بطولة عالمية اسمها الأوليمبياد»، وواصل «أول ما لقيت رمضان لابس شارة الكابتن قولت خربت» وقال أيضا « اللي يوجه اللاعيبة اللي عنده خبرة مش اللي عنده قصة، هجيب منين رمضان هذه الخبرة في مباراة المفروض إنَّها مصيرية على ميدالية أوليمبية».

رد تامر أمين على شكوى بيراميدز

وبعدما تقدمت إدارة نادي بيراميدز بكشوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال تامر أمين: «بلغني أن نادي بيراميدز مستاء مما قلته عن ارتداء رمضان صبحي شارة القيادة، مع تحفظي واحترامي، أنا مسامح عن الكلام الذي قالوه عني».

وأوضح تامر أمين، أنَّه لم يتطرق في الحديث عن نادي بيراميدز « ملاك بيراميدز يعرفون موقفي تجاه نادي بيراميدز نفسه لأني أشدت بالفكرة، وقلت إنه أحد رواد الاستثمار الرياضي في مصر، لم أنتقد رمضان صبحي لكن انتقدت الإدارة الفنية للجهاز الفني والإداري للمنتخب فقلت إن ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن خطأ والمسؤول عنه الكابتن شوقي غريب قائد المنظومة والجهاز المعاون له»، بحسب تعبيره.