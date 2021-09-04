المتحدث العسكري: تخفيض نسبة القبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52%

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصديق القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52% بدلًا من 55% لهذا العام.

القرار يستهدف توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية

وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية، واتساقًا مع تطوير القوات الجوية المصرية الذي يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات خلال الفترات الراهنة، وبالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.