الأول على الثانوية الأزهرية: هدخل طب القوات المسلحة لتقديم أعظم رسالتين

قال أمير محمد فهمي، الأول مكرر على الثانوية الأزهرية، إنّ للأم أفضال على كل الأجيال، ومنذ بداية الخليقة حتى الآن، لها الفضل الأول والأخير بعد الله سبحانه وتعالى، حتى جعل الله برها من طاعة ربنا، «مهما كانت العبادة والعمل والتقرب لربنا، فلن يوازي بر الوالدين»، مشيرا إلى أنه سيلتحق إلى كلية الطب بالقوات المسلحة، لرغبته في تأدية أسمى رسالتين.

والدي وصاني ببر والدتي وإطاعتها

وأضاف «عمارة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنّ والده كان يوصيه قبل وفاته، بأن يبر والدته ويطيعها، مهما كان الأمر الذي تأمره به، «قالي مهما كان اللي بتقوله، وأنت شايفه أنه قد يكون ظاهره ضار بيك، ولكن جوهره والمعنى القلبي ليك، أن دة لمصلحتك والخير كل الخير ليك».

لم أتوقع بأن أصبح الأول على الثانوية.. مفيش مستحيل على ربنا

وتابع: «كنت متوقع أبقى من التلاتة الأوائل، لكن مكنتش أتوقع أبقى من الأول مكرر، ومفيش مستحيل على ربنا، وناوي أدخل كلية الطب بالقوات المسلحة، من أسمى رسالتين، وهي رسالة الطب ورسالة خدمة مصر من خلال القوات المسلحة والمواطنين».

وقال عمارة محمد فهمي، صيدلي حر وشقيق الأول مكرر على الثانوية الأزهرية، إنّ والدته ربت ثلاث أجيال، «أنا مواليد 81، وأمير مواليد 2003، وهي مش أم لأطباء بس فلدي شقيق يدعى علي عمارة وهو مهندس مواليد 86، ونفس اللي عملته مع أمير كانت بتعمله معانا، كانت بتذاكر مادة مادة، وكأنها هي اللي داخلة الامتحان، كتير من الأباء وأنا منهم مقدرش أعمل كدة».

وأشار إلى أن والده أوصى قبل وفاته بأولاده «أمير» و«أميرة»، كانت وصية واضحة، «وصيته مكنتش كلام لكن افعال، كان شديد في الحق ومحارب في سلاح الدفاع الجوي سنة 73 وبالتالي كانت طبيعته في التعامل معانا كلنا فيها الكثير من الحزم في الاجتهاد والنظام في الحياة والتفوق ما انعكس لا إيراديا علينا وبالذات على أمير وأميرة».