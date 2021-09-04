إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بالعمرانية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة قسم الجيزة والتهم كل محتوياتها، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية.

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق

وجاء في تحريات المباحث التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الحريق شب في شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.

ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يسفر عن إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تعاين حريق شقة مصر الجديدة

في سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، أمس الجمعة، وأجرت معاينة تصويرية لموقع الحادث؛ للوقوف على أسبابه.

وكشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحريق شب في الطابق العقار الرابع بعقار مكون من 15 طابقا، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.