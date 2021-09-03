السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمصر الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.

بداية الواقعة

تلقى اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية في شارع الشهيد أحمد زكي المتفرع من شارع إحسان عبدالقدوس بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع من عقار مكون من 15 طابقا، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وتمكنت القوات من إخماد النيران وأجرت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقب سيجارة وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكي

وفي سياق منفصل، تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في محل لبيع لعب الأطفال بمنطقة الموسكي، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق هائل في المحل، وجرت محاصرة النيران خشية امتدادها إلى المحلات المجاورة، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها والسيطرة عليها، وتبين أن سبب الحريق هو إلقاء عقب سيجارة بجوار مواد قابلة للاشتعال، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.