السيطرة على حريق التهم شقة سكنية في إمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق التهم شقة سكنية بمنطقة إمبابة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الحريق نشب في شقة سكنية تقع في الطابق الرابع بعقار سكني مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن إصابات أو فيات.

وتمكنت القوات من إخماد السنة اللهب في غضون 20 دقيقة، ورحجت التحريات بأن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

التحقيق في حريق نشب بعقار سكني بمصر القديمة

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من إخماد حريق نشب في شقة سكنية بعقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة مصر القديمة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن سبب اندلاع النيران في الشقة التي تقع في الطابق الأرضي، ماس كهربائي، بدأ في غرفة النوم وامتدت السنة اللهب في باقى محتويات الشقة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية.