محافظة البحر الأحمر تخصص قطعة أرض لإنشاء مركز تدريب مهني في الغردقة

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، محمد سعفان، وزير القوى العاملة بديوان المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم على المهن الحاكمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن حضور فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل»، ومبادرة «اعرف واحمي نفسك»، بحضور سعيد عبدالراضي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالوزير معربا عن سعادته بالزيارة، قائلا إنّ البحر الأحمر من المدن الجاذبة للعمالة في مختلف المجالات خاصة مجال السياحة، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقرى السياحية بمختلف مدنها.

تخصيص قطعة أرض لمديرية القوى العاملة في البحر الأحمر

ووافق المحافظ بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، على تخصيص قطعة أرض لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، لإنشاء مركز تدريب مهني عليها داخل كردون مدينة الغردقة، للتسهيل على راغبي التدريب في الوصول للمركز بسهولة ويسر، وبحيث تسمح المساحة لإقامة ورش للتدريب على المهن الحاكمة لسوق العمل ومنها في ورش في مجال الفندقة والحاسب الآلي، واللغات والتفصيل والحياكة، والسباكة والكهرباء، والنجارة وصيانة السيارات.

وفي ذات السياق، أعرب الوزير عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر في إنشاء وحدات متنقلة للمشروعات الصغيرة للشباب، تشمل عربات للمأكولات وغيرها من المهن التي يتم تحديدها بالتعاون بين الوزارة المحافظة، في إطار بروتوكول يتم توقيعه بهذا الشأن في القريب العاجل.