خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. ابعث رسالة على «91237»

شهد محرك البحث العالمي «جوجل»، حركة بحثية بشأن خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، وذلك للتمكن من تفعيل بطاقة التموين وصرف السلع التموينية الشهرية.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة خطوات للمواطنين من أجل التسهيل عليهم معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، وذلك حال إصدار بطاقة تموين جديدة، أو استخراج بدل فاقد أو تالف.

الرقم السري لبطاقة التموين وطريقة تفعيلها

يتطلب تفعيل بطاقة التموين سواء الصادرة حديثا أو الصادرة كبديل عن الفاقد أو التالف، حفظ الرقم السري الذي ترسله الوزارة عبر الهاتف المحمول المسجل على منظومة الدعم التمويني للمواطن.

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطا ساخنا لتلقي رسائل المواطنين من خلاله لطلب الرقم السري لبطاقة التموين وذلك حال وجود رصيد في الهاتف الذي سيتم إرسال الرسالة منه وهو «91237»، كما خصصت خطا ساخنا آخر لتلقي طلب المواطن بشأن الرقم السري للبطاقة حال عدم وجود رصيد وهو «9136».

وحددت الوزارة الخطوات في الآتي:

- إرسال رسالة على رقم «91237» في حالة وجود رصيد .

- إرسال رسالة بها رقم 1 إلى الرقم «9136».

- يعقب ذلك إرسال وزار التموين على نفس رقم الهاتف مدون بها الرقم السري .

- يتمكن المواطن من خلال هذا الرقم تفعيل البطاقة وبدء صرف بها السلع والمقررات التموينية الشهرية .

منظومة الدعم التمويني

ومن خلال تفعيل بطاقة التموين بعد إرسال الرقم السري، يتمكن المواطن بعدها من صرف حصة الخبز اليومية المحدد للبطاقة على حسب عدد أفرادها، وكذلك صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية التي تخصصها الحكومة ممثلة في وزارة التموين للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم التمويني والذي يبلغ عددهم 64 مليون مواطن مقيد بمنظومة الدعم.

حصة المواطن من الخبز والسلع ببطاقة التموين

وتبلغ حصة المواطن على بطاقة الدعم التموين، 5 أرغفة يوميا، في حين يحصل شهريا على 2 كيس سكر لكل مواطن مقيد بالبطاقة أو بحسب احتياجاته، فيما تخصص الوزارة لكل بطاقة تموينية عدد أفرادها 4 فأكثر 2 كيس أرز، أما البطاقة التي يبلغ عدد أفرادها أقل من 4 أفراد فتحصل شهريا على كيس أرز واحد، فيما تحصل البطاقة شهريا على عدد 4 زجاجات زيت بحد أقصى.