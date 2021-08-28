من الهاتف وأنت في البيت.. تعرف على طرق تفعيل بطاقة التموين

تزايدت حاجة عدد كبير من المواطنين مؤخرا إلى الخدمات المميكنة التى تحمى من الازدحام في المكاتب والمؤسسات الحكومية، لتبدأ الوزارات المعنية فى تنفيذ ذلك، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية تفعيل بطاقة التموين بأكثر من طريقة «أونلاين»، عبر: «دعم مصر، بوابة مصر الرقمية، وهاتف التليفون المحمول المسجل».

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن»، للقراء على مدار اليوم في الخدمات الحكومية، نستعرض خطوات تفعيل بطاقات التموين عبر الهاتف المحمول، وبوابة دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، بنحو:

تفعيل بطاقة التموين من الهاتف المحمول

يمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين عبر رقم الهاتف المحمول المسجل على قاعدة بيانات الوزارة باسم صاحب البطاقة، وذلك في خطوات بسيطة هي:

- إرسال رسالة تحتوى على رقم بطاقة التموين إلى رقم الساخن للوزارة 9136.

- سيتم الرد بالرقم السرى وموعد صرف السلع التموينية.

تفعيل بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

ويمكن للمواطنين أيضا تفعيل بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر من خلال خطوات بسيطة، بنحو:

- الدخول على موقع دعم مصر، واختيار خدمة تفعيل بطاقة التموين.

- الموافقة على الرسالة التحذيرية، التي تحذر من التلاعب بأي بيانات، وإلا سيتم شطب وإلغاء البطاقة.

- تسجيل بيانات الرقمي القومي، وبطاقة التموينية، والضغط على التالي.

- ستظهر بيانات المستفيدين من بطاقة التموين، اضغط على موافق في حالة كانت البيانات صحيحة.

- سيتم إرسال كود تفعيل الى رقم الموبايل الخاص لبطاقتك التموينية، مقابل خصم جنيه من قيمة الدعم مع أول صرف للبطاقة.

- بمجرد استلام الكود، قم بتسجيله في المربع المخصصة قبل انقضاء العداد الزمني.

- بمجرد ادخال الرقم ستظهر رسالة تفعيل البطاقة، وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى الهاتف الرقم السري وموعد الصرف.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

من الطرق التي تساعد في تفعيل بطاقة التموين «أونلاين»، هي عبر منصة مصر الرقمية، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على منصة مصر الرقمية، وتسجيل الدخول.

- اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

- ستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

- الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- سيتم الرد برسالة تحتوى على كود للبطاقة.