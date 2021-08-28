«لو بطاقة التموين ضاعت أو باظت».. خطوات استخراج بدل فاقد عبر موقع دعم مصر

يوفر موقع دعم مصر، العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، باعتبار أن بطاقة التموين هي الشرط الوحيد لصرف السلع والمقررات التموينية التي تخصصها الحكومة شهريًا لمستحقي الدعم، إذ يأتي من بين الخدمات التي يقدمها موقع دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين.

وتصدرت عبارة «موقع دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين» محركات البحث «جوجل»، إذ يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تشغيل بطاقة التموين مرة أخرى، حال تلف البطاقة التموينة أو فقدانها أو حدوث أي خدش فيها يمنع ماكينة الصرف المميكنة من قراءة بيانات البطاقة، وبالتي عدم التمكن من صرف السلع التموينية.

بدل فاقد بطاقات التموين شرط صرف السلع

وأتاح موقع دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين، من أجل التيسير على المواطنين استخراج البطاقات التموينية للتمكن من صرف السلع المقررة لهم شهريا.

ومن أجل إتمام خطوات موقع دعم مصر لاستخراج بدل فاقد بطاقة التموين، يجرى اتباع عدة خطوات على موقع دعم مصر.

خطوات موقع دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين

- الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

- الضغط على خدمات تموينية.

- الضغط على خيار إصدار بدل لبطاقة تموين من هنا.

- كتابة رقم بطاقة التموين المفقودة أو التالفة.

- اختيار المحافظة.

- تسجيل الرقم القومي لمستفيد البطاقة.

- تحديد طريقة تسلم البطاقة إما عن طريق التوصيل لعنوان المنزل أول يتسلمها الشخص نفسه من مكتب التموين التابع له.

ولا يتمكن مستحق البطاقة التموينية من صرف المقررات التموينية التي تقرها الحكومة ووزارة التموين ضمن منظومة الدعم شهريًا، حتى وإن كان من ضمن المستفيدين، إلا من خلال البطاقة التموينية، وحال تأخر المستفيد في إصدار البطاقة يسقط عنه مقررات كل شهر لا يصرف فيه السلع المخصصة له، كما أن صرف المقررات التموينية لا يجرى بأثر رجعي، لذا يعد موقع دعم مصر من أجل استخراج بدل فاقد بطاقات التموين من الأمور الهامة حال تلف أو فقد البطاقة.