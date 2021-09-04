سفير هولندا يشيد بدور المركز المصري الألماني لـ«الوظائف والهجرة»

أشاد السفير الهولندي بالقاهرة، هان ماورتس سخابفلد، بدور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج كبديل إيجابي للهجرة غير النظامية، بالإضافة لدوره الهام في توفير فرص للتدريب والتوظيف للشباب داخل مصر، معربا عن رغبته في الاستفادة من تجربة المركز في دعم آفاق التعاون المصري الهولندي، مستنداً إلى التجربة المصرية الألمانية.

جاءت تصريحات السفير الهولندى، خلال زيارته لمقر المركز برفقة وفد رفيع المستوى من السفارة الهولندية، وبحضور أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، حيث أجرى السفير جولة تفقدية تعرف خلالها على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز، ثم استمع إلى شرح تفصيلي قدمته الدكتورة سحر علي، مديرة المركز، عن الأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة.

كما قدمت عرضًا توضيحيًا للإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه، وعدد المستفيدين منه سواء في مجال الدورات التدريبية أو الدعم المباشر أو الدعم النفسي أو بالإرشادات اللازمة للهجرة إلى ألمانيا.

استيعاب العائدين من الخارج وإدماجهم

ومن جانبه، أكد السفير محمد خيرت، مستشار وزيرة الهجرة لشئون التعاون الدولي، «الذي استقبل الوفد الهولندى»، في بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت، أهمية دور المركز في استيعاب العائدين من الخارج وإعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً بالإضافة لدوره الهام في توفير المعلومات الصحيحة للراغبين في العمل بألمانيا.

وأوضح: أن المركز مؤهل بشكل كبير لتقديم المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب لقطاعات متعددة من الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بفرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

إشادة بالتعاون المصري الألماني في التوظيف

بدوره، أعرب أوڤى جيلين، عن تقديره للتعاون المصري الألماني في مجالات التوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى رغبته في استكمال هذا التعاون والتركيز على أهم الدروس المستفادة لتطوير عمل المركز وتوسيع أنشطته.