هدوء نسبي لموج البحر في الإسكندرية وتحذيرات للرواد والمصطافين

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن هدوء نسبي في حالة البحر وانخفاض ملحوظ في ارتفاع الأمواج داخل شواطئ الإسكندرية، وذلك بعد انخفاض سرعة الرياح إلى 23 كليو متر في الساعة، ما تسبب في هدوء طفيف في موج البحر اليوم 4 سبتمبر.

هدوء نسبي في موج البحر بالإسكندرية

وقال بيان صادر عن سياحة الإسكندرية، إنه وفقا للمرور اليومي والتأكد من موج البحر ظهر هدوء في شواطئ القطاع الشرقي بسبب وجود حواجز الأمواج، وهى من الشواطئ الآمنة التي يمكن النزول فيها والاستحمام، بينما ما زالت شواطئ أخرى ترتفع أمواجها بشكل نسبي بسبب عدم اكتمال حواجز الأمواج أمامها مثل سيدي بشر وأدوار الخراط وميرامار، لذلك لابد من الحذر واتباع التعليمات الخاصة بمنقذي الشواطئ.

شواطئ غرب الإسكندرية الأكثر خطورة

وأوضح بيان السياحة، أن شواطئ القطاع الغربي المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مع البحر ولا توجد بها حواجز للأمواج يبقي الحذر مطلوبا بها وخاصة عند اصطحاب الأطفال.

تحذيرات لرواد شواطئ الإسكندرية

وحذرت إدارة السياحة رواد الشواطئ وطالبتهم بالاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ داخل الشواطئ، ومنع التغلل أو اصطحاب الأطفال في الأماكن العميقة من الشواطئ.

سياحة الإسكندرية تتابع موج البحر

وأكدت السياحة، أن هناك متابعة لحظية فيما لارتفاع موج البحر، لمنع حدوث أي حالات غرق بين المصطافين الرواد، إضافة إلى التنبيه على رواد الشواطئ بعدم استقرار حالة البحر، حيث يقوم رجال الإنقاذ بالمرور والتنبيه على المصطافين على الرمال.

إخلاء شواطئ في الإسكندرية بسبب موج البحر

وأوضح البيان، أنه بالأمس جرى إخلاء مياه البحر لبعض الشواطئ من الرواد حفاظا على سلامتهم نظرا لارتفاع الأمواج وشدة الرياح أمس الجمعة، مع توقع استمرار تلك الموجه خلال الأيام القادمة.