«جيت سكي».. أحدث وسائل إنقاذ المصطافين على شواطئ الإسكندرية

تعتمد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على طرق جديدة ومبتكرة في عمليات إنقاذ المصطافين على شواطئ الإسكندرية، حيث اتجهت إلى توفير وسائل الإنقاذ السريع «الجيت سكي» للتحرك السريع تجاه مكان الغرق.

ووفقا لما أعلنته «مصايف الإسكندرية»، فإن وسيلة «الجيت سكي» هي وسيلة جديدة لتسهيل عملية حركة المنقذين والمراقبين، ويتم تجربتها في الوقت الجاري، في عدد قليل من الشواطئ على أمل تعميمها بشكل أكبر.

ارتفاع نسب إشغال شواطئ الإسكندرية رغم الرايات الحمراء

ومع قرب انتهاء ماراثون صيف 2021، شهدت شواطئ الإسكندرية رفع الرايات الحمراء، وهو الأمر الذي لم يحد من إقبال المصطافين، حيث تراوحت نسب إشغال الشواطئ ما بين 50 و75%، وحققت شواطئ «ميامي العام والسرايا العام وجليم العام وبحري المميز» أعلى نسبة إشغال وهي 100%، تليها شواطئ «ميرامار الأوسط وجزيرة الدهب وإيناس حقي» بنسبة إشغال 90%، ثم شواطىء الفنار المميز وإدوارد خراط وستانلي السياحي وسيدي بشر المميز، بنسبة إشغال 75%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 70% والمؤجرة 50%، فيما استقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عدد (32) حجزا بعدد 324 فردا غدا السبت.

تنبيهات على المصطافين بسبب ارتفاع الأمواج

وكان التنبيه على رواد الشواطئ بعدم استقرار حالة البحر هو بطل المشهد اليوم، حيث قام مفتشو الإدارة ورجال الإنقاذ، بالمرور والتنبيه على المصطافين على الرمال وإخلاء مياه البحر ببعض الشواطئ من الرواد حفاظا على سلامتهم، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة الرياح، مع توقع استمرار تلك الموجة خلال الأيام المقبلة.

حملة «اعرف حقك» على شواطئ الإسكندرية

كما تم استئناف حملة «اعرف حقك»، حيث قام مفتشو الإدارة بالتجول على الشواطئ لتوعية روادها وتوزيع «الفلايرز» عليهم بشواطئ القطاع الشرقي، وشواطئ القطاع الغربي (العجمي) وتوعيتهم بأسعار تذاكر دخول الشواطئ، وحثهم على رفض الابتزاز والمطالبة بحقهم وقت حدوث المخالفة، وتعريفهم بأرقام شكاوى الإدارة المركزية.