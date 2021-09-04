مركز علاج طبيعي ضحيته مشاهير.. التفاصيل الكاملة لسقوط «سمكري البني آدمين»

تباشر الجهات المختصة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة إغلاق مركز علاج طبيعي يحمل عنوان سمكري البني آدمين بعدما جرى إغلاقه من قبل الأجهزة الأمنية ورئاسة حي شرق مدينة نصر مساء أمس.

ومن جانبها وجهت نقابة العلاج الطبيعي اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي، كما تواصل الجهات المختصة التحقيق في واقعة اتهام الفنانة ساندي للمركز بالنصب، وتجري الشرطة تحريات بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مركز علاج طبيعي شهير يعمل دون ترخيص

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن مركز العلاج عمل دون ترخيص، كما تبين أن مالكه غير مسجل كعضو داخل نقابة العلاج الطبيعي.

ساندي إحدى ضحايا المركز

وفي وقت سابق حذرت الفنانة ساندي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المواطنين من التعامل مع ذلك المركز، متهمة إياه بالنصب وأنها كانت ستتعرض لشلل رباعي أو الوفاة بسببه، كما نصحت المواطنين بعدم اتباع للإعلانات التي يروجها بعض الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نقابة العلاج الطبيعي تحذر من التعامل مع المركز

وحذرت نقابة العلاج الطبيعي في وقت سابق المواطنين من الذهاب للمركز المعروف بـ«سمكري البني آدمين»، وذلك كونه غير مسجل في النقابة، كما اتهمت مالكه بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة به والادعاء بحصوله على بكالوريوس العلاج الطبيعي.