كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة، موضحة أن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 31 أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونياً، لافتاً إلى أنه تم إعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة يتم إلكترونياً

وأضافت الوزارة، أن تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة 83%، و80% للجامعات الأهلية و78% لجامعة الملك سلمان الدولية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالتنسيق، واستيفاء جميع الشروط للتقديم للكليات.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة يبدأ غداً

وتابعت الوزارة، أنه تم إعلان تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة ينتهي يوم 5 سبتمبر

وأوضحت أن كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة تتمثل في جامعات مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة وجامعة سيناء بالعريش وجامعة سيناء بالقنطرة وجامعة النيل وجامعة فاروس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني وجامعة هليوبوليس وجامعة بدر وجامعة دراية وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة وجامعة الأهرام الكندية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل والجامعة المصرية الروسية وجامعة 6 أكتوبر وجامعة النهضة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر والجامعة البريطانية في مصر.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 في الجامعات الخاصة

وتابعت بأن كلية العلاج الطبيعي متاحة بجامعات الجيزة الجديدة والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وجامعة حورس والجامعة المصرية الصينية وجامعة سفنكس وجامعة ميريت وجامعة السلام، مشيرة إلى أنه حرصة على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات لمتابعة مستجدات التنسيق.