11 سبتمبر.. «عائلة جيجي» الحكاية الثانية من «ورا كل باب» على شاشة الحياة

انتهت الفنانة ليلى عز العرب، من تصوير مشاهدها فى حكاية «عائلة جيجي» ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب»، والمقرر عرضها على شاشة قناة الحياة، التي تبدأ الموسم الثاني من عرض «ورا كل باب»، من مساء اليوم السبت، بحكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا.

تفاصيل حكاية «عائلة جيجي»

ونشرت الفنانة ليلى عزالعرب، صورة تجمعها بأبطال الحكاية، وذك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة بانستجرام، مُعلقة: «عيلة جيجي مسلسل حكاية ورا كل باب على قناة الحياة».

وتأتي حكاية «عائلة جيجي» ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب»، وتدور أحداثها حول المشكلات التى يتعرض لها الشباب، في قالب اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضها السبت المقبل، 11 سبتمبر، على شاشة الحياة.

ليلى عزالعرب تلعب دور الجدة أصيلة

وتلعب ليلى عزالعرب، دور الجدة أصيلة، وهي والدة البطلة جيجي، التي تلعب دورها الفنانة نادين، والمسلسل من بطولة نادين، معتز حسين، ليلى عزالعرب، إسلام جمال، هند عبدالحليم، هدى الأتربي، وجيسيكا حسام، ومن إخراج منال الصيفي.

ومن جانبها، نشرت الفنانة نادين، عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، صورة تجمعها بأبطال الحكاية، مُعلقة: «مع عائلتي الجديدة السعيدة، عائلة جيجي.. مزاج سعيد ولا يمكنني الانتظار.. السبت المقبل على الشاشة».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين، مسلسل خلي بالك من زيزي، ضمن السباق الرمضاني 2021، مع أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وعلي قاسم.

مسلسل «ورا كل باب» الجزء الثاني

ويبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، اليوم، على شاشة الحياة، بحكايته الأولى «كدبة كبيرة»، من بطولة أحمد زاهر، وهنادي مهنى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.