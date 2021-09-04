هاجر الإسلامبولي: التعاون مع قبرص يخلق لمصر ظهيرًا بالاتحاد الأوروبي

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد أعمال اللجنة العليا الحكومية المشتركة بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم السبت، يأتي تعبيرًا عن المصالح المشتركة والكبيرة بين البلدين، خاصة أن مصر وقبرص تتشاركان التعاون في ملف الطاقة والغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط.

الإسلامبولي: اللجنة توسع رقعة التعاون مع قبرص

وأضافت الإسلامبولي في تصريح لـ«الوطن» أن «مثل هذه اللقاءات من شأنها زيادة التعاون والتكامل في السياسات بين الدولتين لخدمة المصالح المشتركة»، لافتة إلى أن أعمال اللجنة من شأنها توسيع رقعة التعاون مع قبرص الجارة الشريك في منطقة شرق البحر المتوسط، خصوصًا أن التعاون لا يقتصر على الطاقة فقط، بل هو شامل ومتنوع.

وتابعت أن اتجاه مصر في علاقاتها نحو دول جنوب أوروبا مثل قبرص، يخلق لمصر بلا شك فريقًا وظهيرًا داعمًا لها داخل الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه خدمة مصالح مصر والتعبير عنها في منظمة دولية ذات أهمية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي.

اهتمام قبرصي بأعمال اللجنة الحكومية المشتركة

وتكشف متابعات الإعلام القبرصي عن أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا الحكومية والمشتركة بين مصر وقبرص اليوم في القاهرة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، حيث وصفت وكالة الأنباء القبرصية اجتماع اليوم بالتاريخي والفصل الجديد في العلاقات بين البلدين.

كما نقلت صحيفة «سيبروس ميل» القبرصية بيانًا للرئاسة القبرصية أكدت فيه أهمية انعقاد أعمال اللجنة لأول مرة، مشددة على أن القاهرة ونيقوسيا لديهما رغبة في تعزيز العلاقات الثنائية.

راضي: مشاركة وفدي البلدين بقصر الاتحادية

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، أنه ستُعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة العليا الحكومية والتي تُعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

وتابع أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

كما سيتم كذلك التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.