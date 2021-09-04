اليوم.. العرض العالمي الأول لـ«أميرة» في فينيسيا السينمائي بحضور صناعه

يستعد صناع فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، لحضور العرض العالمي الأول للفيلم ضمن مسابقة «آفاق» بالدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، المقرر أن يقام في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم في «بالا بينالي».

العرض الأول للفيلم بحضور أبطاله

وينطلق العرض العالمي الأول للفيلم بحضور أبطاله: الفنانة الأردنية صبا مبارك، المخرج محمد دياب، الفنان الفلسطيني علي سليمان، الفنانة الشابة تارا عبود، بالإضافة إلى المنتج محمد حفظي، وعدد من صناع السينما المصريين والعرب المتواجدين في فينيسيا من بينهم المخرج أمير رمسيس، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

ودعمت ريا أبي راشد، صناع الفيلم، حيث نشرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»، المنشور الدعائي للفيلم، معلقة: «متحمسة جدا لمشاهدة فيلم أميرة أخيرا».

مواعيد عرض فيلم «أميرة» بمهرجان فينيسيا

ومن المقرر أن يعرض فيلم «أميرة» مرة أخرى في تمام الساعة الـ2:15 من ظهر اليوم في «سالا دارسنا»، كما نظمت إدارة المهرجان 4 عروض للفيلم على مدار يوم غدا الأحد.

قصة وفيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب

وفي فيلمه الروائي الثالث، قرر المخرج محمد دياب الدخول إلى قصة بعيدة عن الواقع المصري الذي قدمه في فيلميه السابقين، حيث يقدم في أحدث أفلامه «أميرة» قصة فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 ينهار عالمها فاجأة وتفقد إحساسها بهويتها، عندما تكتشف أن والدها المسجون الذي ولدت عبر حيوانته المنوية المهربة سرا من السجون الإسرائيلية عقيما لا يستطيع الإنجاب، لتخوض رحلة للبحث عن هويتها ووالدها البيولوجي.

دياب: الدراما لا تقتصر على القضية الفلسطينية

وعن تقديم تلك القصة في فيلم سينمائي يعبر عن جزء من الواقع الفلسطيني، قال المخرج محمد دياب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن القصة التي يتناولها الفيلم بها مساحة كبيرة من الدراما لا تقتصر فقط على القضية الفلسطينية، بالرغم كونها من أهم القضايا التي تشغله.

ويجمع الفيلم الذي صورت أحداثه في الأردن، عدد من النجوم العرب من بينهم: صبا مبارم، على سليمان، تارا عبود التي تخوض أول تجاربها السينمائية وتقوم بدور «أميرة» ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب.