ديلي ميل تكشف تفاصيل نجاح مصر فى إنقاذ موظفي «فيس بوك» بكابول.. (صور)

أثار إعلان موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن وصول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تحمل 175 من العاملين في وسائل التواصل الاجتماعي الأفغانية والناشطين والصحفيين وعائلاتهم، «بينهم 75 طفلاً»، بنجاح إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، إعجابًا واسعًا في دولة المكسيك التي أصدرت بياناً شكرت فيه مصر، واصفة جهودها بـ«أنها لا تقدر بثمن».

عملية سرية

وفي الأسبوع الماضي، عملت الشركة الأمريكية مع مسؤولين في سفارات المكسيك في إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، على إنجاد شركة تساعد موظفيها على الإجلاء من كابول، موضحة: «إن هذه الدول لها الفضل في وصول الموظفين إلى المكسيك» وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتابعت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير: «أنه من غير الواضح الظروف والتفاصيل التي رافقت الموظفين من كابول حتى وصلوا إلى طائرة مصر للطيران التي خاضت مهمة توصيل الموظفين إلى العودة للمكسيك في رحلة هي الأولى لها في هذا البلد».

رحلة لا تقدر بثمن

بينما أصدرت الحكومة المكسيكية بياناً أكدت فيه وصول مجموعة من 175 مواطناً أفغانياً إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي «مكونة من عاملين في وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء وصحفيين مستقلين وعائلاتهم بينهم 75 طفلاً».

وأوضح البيان «أن مجموعة العاملين وصلت في أول رحلة لشركة مصر للطيران تهبط في المكسيك، وذلك بفضل العمل الذي قامت به سفارات المكسيك في إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر، بمساعدة لا تقدر بثمن من الحكومة المصرية».

وأنهت بريطانيا وأمريكا رسميًا وجودهما العسكري في أفغانستان في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، تاركين مئات المواطنين والحلفاء الأفغان اليائسين الطالبين الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الشهر الماضي.