مصر للطيران: تسيير رحلة خاصة للمنتخب إلى الجابون

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير رحلة خاصة بمنتخب مصر، تحمل رقم MS3084، إلى دولة الجابون، وذلك من أجل سفر المنتخب المصري لملاقاة نظيره الجابوني، ضمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في إطار رعايتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأنها الناقل الرسمي لكرة القدم المصرية.

إقلاع طائرة المنتخب الوطني في الثالثة والنصف

وأقلعت الرحلة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، وتسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية الـ«آيرباص A320Neo» المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية.

وحرصت مصرللطيران على تقديم جميع تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وخصصت فريقًا من العلاقات العامة والمحطة لاستقباله بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر.

كما هنأت الشركة الوطنية منتخب مصر بالفوز بالمباراة الأولي في تصفيات كأس العالم علي منتخب أنجولا، يوم الأربعاء الماضي، وتمنت له التوفيق في المباريات المقبلة.