الأزهر والكنيسة يعلنان عن فرص عمل للشباب وللمحالين للمعاش.. اعرف الشروط

أعلن كل من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توفير فرص عمل للشباب من الجنسين على مستوى الجمهورية، وكذلك للمحالين إلى المعاش، وذلك لمن ينطبق عليه الشروط والاجراءات المقررة.

وظائف الجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بفروع أروقة الجامع الأزهر على مستوى الجمهورية؛ للعمل كمحفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش، وذلك بشروط منها إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا، وإجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا، وإجادة أصول القراءات العشر.

وأشار الجامع الأزهر إلى أن تلك الوظائف متاحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين إلى المعاش، بشرط الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.

الكنيسة توفر فرص عمل للشباب

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد أعلن مكتب التوظيف التابع لأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عن فرص عمل للشباب من الجنسين في القاهرة والمحافظات، في إطار خطة مكافحة البطالة، وذلك بشرط الحصول على خطاب ترشيح من المكتب قبل التقدم للوظائف المعلن عنها.

ومن ضمن الوظائف التي أعلنت عنها الكنيسة محاسب تكاليف للعمل بشركة لتصنيع الورق، وموظف «hr» للعمل بشركة تعمل في مجال المواد الغذائية، وسائق تسليمات فروع، ومشرف مبيعات، ومشرف تسويق، وبائعين بجميع فروع كارفور (القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الإسماعلية – الصحراوي – داندى مول - هايبر وان الشيخ زايد – هايبر وان السلمانية – الهوارى بجميع فروعه - الفا ماركت بجميع فروعها - وسعودى ماركت - وخير بلدنا بجميع فروعه - وغيرهم من الماركتات).

كما توجد قوائم كبيرة لوظائف يمكن الاطلاع عليها على الصفحات الرسمية لمكتب التوظيف الكنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن جميع الوظائف لها تامين اجتماعى، وحوافز شهرية، بخلاف المرتبات.