وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي2021.. إحضار أوراق المتقدمين اليوم

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المتقدمين لشغل الوظائف الحرفية بنظام التعاقد بأفرع الشركة فى مراكز «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغه- العدوة»، وفقا للإعلان رقم 3 بتاريخ 29 من شهر يونيو 2021، التوجه اليوم السبت إلى قطاع الموارد البشرية والتدريب بديوان عام الشركة، والكائن بأرض سلطان بشارع المالكي في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي2021.. إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لتسليمها

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن المتقدمين مطالبون اليوم السبت، بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لتسليمها وهي كالآتي:

- بطاقة الرقم القومي أصل + صورة ومدون عليها رقم التلفون

- شهادة قياس مستوى المهارة أصل + صورة.

- شهادة الميلاد أصل + صورة

- شهادة المؤهل الدراسي أصل + صورة.

- موقف الخدمة العسكرية للذكور أصل + صورة.

- إيصال سداد البريد أصل + صورة.

الشروط المطلوبة للوظائف الحرفية

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو شهادة محو الأمية وشهادة قياس المهارة.

الشروط العامة لشغل وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021

- أن يكون مصري الجنسية ومن أبناء مراكز «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغه- العدوة».

- أن لايزيد سن المتقدم لكل الوظائف المذكورة عن 35 سنة من تاريخ الإعلان، ولا يزيد السن عن 40 سنة بالنسبة للمهندسين من تاريخ الإعلان.

- أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها.

- تشغل جميع الوظائف المعلن عنها بامتحان تكون أولوية التعاقد فيها حسب الأسبقية الوارده بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان المعلن عنها.

- يتم التقديم في وظيفة واحدة وبمركز واحد من الوظائف المعلن عنها.

- يتم توريد مبلغ 50 جنيها «خمسون جنيها» للتسجيل لطلب شغل الوظيفة بجميع مكاتب البريد على حساب رقم 2015400001763818، مع الاحتفاظ بإيصال السداد لتقديمه مع الأوراق، ويتم إدخال رقم الأمر في الموقع أثناء التسجيل.

- يتم التقديم للمسابقة عن طريق ملء نموزج طلب شغل الوظيفة على الموقع الإلكتروني بالشركة وذلك طبقا لكل وظيفة.

- يتم إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وذلك لإرسال الأوراق المطلوبة.

- يتم استبعاد غير المطابقين لشروط الإعلان المذكور عاليه.

- لايتم النظر لأي طلب يقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد من الشركة.

- الشركة غير مسئولة عن أي إعلان خلاف ذلك.