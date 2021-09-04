تحذير طبي: دلتا كورونا أخطر من «مو».. و5 أعراض تستدعي زيارة الطبيب

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، إن متحور «مو» كورونا ظهر لأول مرة في كولومبيا خلال شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة به في العالم أقل من 1.% من حالات كورونا.

مو كورونا

وأضاف الباحث المصري في فيديو بثه على صفحة «استشارة طبية» بموقع «فيس بوك»، قائلاً: من يقول إن مو كورونا أكثر شراسة وعنفًا فهذا كذب وتضليل، كما أن انتشار دلتا أكثر بمعدل مرة ونصف من السلالة القديمة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن «مو» يمثل في كولومبيا 30% من الحالات، لكن عالميًا لم ينتشر مثل دلتا.

وأوضح «عطية» أنه تم عمل بحث وتبين أن الأجسام المضادة أقل فاعلية مع دلتا كورونا، بالإضافة إلى أنها أصبحت أضعف مع «مو» كورونا، وأنه حتى الآن لم تثبت قصة الهروب المناعي مع فيروس كورونا، مناشدًا منظمة الصحة العالمية إجراء أبحاث أكثر على متحور «مو».

وأشار الباحث بطب نيويورك أن مستقبلات الفيروس تصاحب الأطفال أكثر، لا سيما أنهم ينقلون الفيروس لباقي الأسرة، موضحًا أن هناك أعراضًا قد تظهر على الأطفال وهي: سخونية واحمرار في العينين والتهاب في الفم وطفح على الجلد واليدين والتهاب في الغدد الليمفاوية غير مصاحب بصديد، مشددًا على أنه لو حدث 5 أعراض منها يجب التوجه للمستشفى لتلقي العلاج فورًا.

300 ألف مصري معرض للوفاة

وأكد أن معدل الوفيات من فيروس كورونا في كل الأعمار يمثل نسبة 3.%، مطالبًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن نسبة الشفاء من كورونا مرتفعة.