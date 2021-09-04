19بنكا تقدم خدمات مجانية في عيد الفلاح: فتح حسابات وإصدار بطاقات

تشارك البنوك المصرية في مبادرات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، إذ أعلنت مجموعة من البنوك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات البنكية للعملاء بهدف التيسر والتسهيل عليهم وجذب عدد أكبر من العملاء، وذلك حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء بمناسبة احتفالية عيد الفلاح، على النحو التالي:

1- البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن أحدث عروضه للعملاء من خلال بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، وذلك حتى يوم 15 سبتمبر 2021، إذ يتيح البنك فتح حساب أو محفظة إلكترونية، أو الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانًا، فضلًا عن إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات / النشاط الاقتصادي والتي يقدمها البنك مجانًا وبدون حد أدنى لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرفيين، الذين لا يتوافر لديهم المستندات الكافية لفتح حسابات الشركات المتعارف عليها.

2- بنك مصر

كما أعلن بنك مصر أنّه بمناسبة بدء فعاليات الشمول المالي للاحتفال بعيد الفلاح تحت رعاية البنك المركزي المصري، حتى يوم 15 سبتمبر 2021، يمكن الاستمتاع بباقة من المزايا والعروض المجانية، منها فتح الحسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحساب، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانًا.

3- بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية، أنّه ضمن فعاليات الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري، يمكن للعملاء الاستمتاع بالمنتجات والخدمات البنكية الآتية حتى يوم 15 سبتمبر2021:

- فتح حساب جاري مجانًا.

- إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر (ميزة).

- إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

- إصدار مجاني لمحفظة «قاهرة كاش» الإلكترونية للأفراد والتجار.

4- بنك الإسكندرية

وضمن مبادرة الشمول المالي «يوم المزارع» تحت رعاية البنك المركزي المصري، يمكنك الاستمتاع بعروض المبادرة من بنك الإسكندرية الآتية:

- دون مصاريف فتح حساب لحساب التوفير مايكرو.

- دون مصاريف تشغيل لحساب التوفير واليكس جو.

- دون الحد الأدنى المطلوب لحساب التوفير واليكس جو والتوفير مايكر.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية لتمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية متناهية الصغر.

- استرداد 20% من أموالك عند استخدام أي خدمة من خدمات فوري عن طريق تطبيق محفظتي.

5- بنك التعميرو الإسكان

وبمناسبة فعاليات الشمول المالي ليوم الفلاح تحت رعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب في بنك التعمير والإسكان (جاري - توفير) حتى 15 سبتمبر 2021، دون حد أدنى لرصيد الحساب ودون مصاريف فتح الحساب.

6-البنك المصري الخليجي

وأعلن EG Bank إمكانية فتح حساب دون مصاريف إدارية ورسوم لمدة سنة، وذلك احتفالاً بيوم الفلاح وتحت رعاية مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.

7- بنك CIB

وفي إطار مبادرة البنك المركزي، يقدم CIB للجميع باقة من المنتجات والخدمات البنكية ومن بينها، حساب Easy Savings للتوفير، والمحفظة الذكية، وبطاقة «ميزة» مسبقة الدفع لمساعدتهم في إدارة شئونهم المالية وتأمين المستقبل المالي لعائلتهم.

8- بنك المشرق

وتعزيزًا لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي واحتفالًا بعيد الفلاح، يقدم بنك المشرق مصر مميزات خاصة بهدف تسهيل الإجراءات المصرفية عند فتح حساب (جاري / توفير) حتى يوم 15 سبتمبر 2021، والتي تتضمن:

- إعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

- إعفاء من الحد الأدنى لفتح الحسابات.

- إعفاء من مصاريف إصدار البطاقات المدينة.

9- بنك بلوم

وتحت رعاية البنك المركزي المصري، يشارك بنك بلوم في فعاليات الاحتفال بيوم الفلاح، إذ يتيح للعملاء فتح حساب بنكي دون مصاريف إدارية و دون حد أدنى/ كما يمكنك الاستمتاع بالمحفظة البنكية «بلوم والت» مجانًا.

10- البنك العربي الأفريقي الدولي

وأعلن البنك أنّه برعاية البنك المركزي المصري ودعمًا للشمول المالي وتحت شعار «احتفالية الفلاح»، يمكنك فتح الحسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى حتى يوم 15 سبتمبر 2021.

11- بنك الكويت الوطني

ويشارك بنك الكويت الوطني في مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، بمناسبة عيد الفلاح، من خلال إتاحة إفتح حساب دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى واشتراك مجاني في المحفظة الإلكترونية.

12- بنك QNB

وبمناسبة احتفالية الفلاح ومبادرة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب توفير في QNB الأهلي دون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب حتى يوم 15 سبتمبر الجاري، فضلًا عن إمكانية الحصول على كارت ميزة والمحفظة الإلكترونية مجانًا.

13- بنك التنمية الصناعية

وأعلن بنك التنمية الصناعية عبر صفحته الرسمية عن مشاركته في فعاليات الاحتفال بيوم الفلاح تحت رعاية مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، وأتاح البنك فتح الحسابات المصرفية مجانًا دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى.

14- المصرف العربي الدولي

وتزامنًا مع فعاليات الشمول المالي الخاصة بعيد الفلاح برعاية البنك المركزي المصري، يمكن للعملاء الجدد التمتع بالمميزات التالية مع المصرف العربي الدولي:

- فتح حساب دون حد أدنى ودون مصاريف.

- إصدار بطاقة مدفوعة مقدمًا (prepaid card) بالجنيه المصري دون مصاريف.

- إصدار بطاقة خصم مباشر دون مصاريف.

15- بنك تنمية الصادرات

وبمناسبة يوم الفلاح وفي ضوء فعاليات الشمول المالي، يمكنك من خلال بنك تنمية الصادرات فتح حسابات دون حد أدنى ودون مصاريف إدارية، وكذلك استخراج كارت ميزة وخدمات الإنترنت البنكي والحصول علي المحفظة الإلكترونية «جيبي» مجانًا.

16- بنك SAIB

ويقدم بنك saib أحدث عروضه دعمًا لمبادرة الشمول المالي من البنك المركزي للاحتفال بعيد الفلاح، من خلال إمكانية فتح حساب جديد دون مصاريف ودون حد أدنى للرصيد.

17- بنك قناة السويس

واحتفالًا بمناسبة فعاليات الشمول المالي ليوم الفلاح، يتيح بنك قناة السويس إمكانية فتح حساب دون حد أدنى للرصيد سواء جاري أو توفير، ودون مصاريف فتح الحساب، كما يمكنك الحصول على بطاقة ميزة المدينة دون مصاريف إصدار.

18- بنك الاستثمار العربي

وبمناسبة فاعليات الشمول المالي واحتفالًا بيوم الفلاح برعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب توفير وتوفير بلس مجانًا دون حد أدنى ودون مصاريف فتح حساب حتى يوم 15 سبتمبر 2021.

19- البنك الأهلي المتحد

ويتيح البنك الأهلي المتحد إمكانية فتح حساب دون أي مصاريف إدارية خلال مبادرة الشمول المالي حتى يوم 15 سبتمبر 2021.