«كريدي أجريكول» يشارك بفعاليات الشمول المالي للشباب

بادر بنك كريدى أجريكول- مصر بتقديم باقات بنكية تناسب الفئات العمرية المختلفة للشباب وهى باقة «ماى فيرست» للشباب من سن 16 إلى 25 سنة، وباقة حساب الشمول المالى للشباب فوق 25 سنة، وذلك ما ذكره ولى لطفى، نائب العضو المنتدب بالبنك.

وأوضح أن تعزيز الشمول المالى وتشجيع الشباب على الادخار فى البنوك يعدان من القواعد الأساسية لاستراتيجية بنك كريدى أجريكول- مصر، مضيفاً أنه تم تصميم باقات ماى فيرست وباقة حساب الشمول المالى للشباب خصيصاً لنشر الثقافة المصرفية ودمج الشباب فى القطاع المصرفى.

وتابع أنه خلال فترة فعاليات الشمول المالى يمكن للعملاء الجدد فتح حساب بدون رسوم، وبدون حد أدنى للرصيد، بالإضافة إلى فائدة مميزة لتشجيعهم على الادخار، كما يمكن للعملاء الشباب من خلال باقة «ماى فيرست» الحصول على فرصة فى برنامج التدريب الصيفى فى البنك لطلبة الجامعات.

وأضاف أنه تعزيزاً للشمول المالى يقوم بنك كريدى أجريكول- مصر بتقديم باقة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية والتى تغطى جميع احتياجات العملاء وتوفر لهم قنوات متعددة وسهلة الاستخدام لجميع تعاملاتهم البنكية.