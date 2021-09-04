«مكنتش ناوي أقتله السكينة فلتت مني».. اعترافات قاتل والده بكفر الشيخ

أدلى المتهم بقتل والده، في قرية الفقهاء القبلية التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، باعترافات تفصيلة خلال التحقيقات معه، أمام النيابة العامة، حول كيفية قتل والده المسن.

ووفقا للتحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار محمود عبدالعال، مدير النيابة، ومباحث مركز شرطة سيدي سالم، فإن المتهم لم يكن يقصد قتل والده:«مكنتش ناوي أقتله كنت بخوفه بس».

وقال المتهم « محمد.ب.ا»، 35 عامًا، في التحقيقات التي أجريت معه أمام عمر كامل، وكيل نيابة سيدي سالم، « لم أقصد قتل والدي، كنت ماسك سكين بستخدمه في إصلاح سلك الدش لحظة حدوث مشادة كلامية بيني ووالدي، وتطاولت السكين مني دون قصد فحدثت إصابة والدي بقطع شرايين القدم، والتي نتج عنها وفاته».

وتابع المتهم قائلا: «كنت على خلاف مع والدي لكن لم أفكر لحظة في قتله، وفي الواقعة الأخيرة فوجئت بوالدي يدخل معي في مشادة كلامية بعد ظنه بأني اتعمد إتلاف سلك الدش، فوقع الحادث دون قصد».

المجني عليه وصل المستشفى مصابا وتوفى خلال وصوله

ومساء أمس لقى عجوز بكفرالشيخ مصرعه على يد نجله، بعد أن قام بطعنه بسكين أدى لإصابة المسن بقطع في شرايين القدم، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى لإسعافه.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول «برهامي.أ»، 60 عامًا، من قرية بهنسي الفقي مركز سيدي سالم، إلى المستشفى مصابًا بقطع في شرايين القدم.