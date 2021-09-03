ضبط شاب بتهمة قتل والده طعنا بالسكين في كفر الشيخ

قتل شاب والده المسن طعنا بالسكين عقب حدوث مشاجرة مع شقيقه، في قرية بهنسي الفقي التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بقيام «م.ب.ا» 33 عاما، بطعن والده المسن «ب.1» 60 عاما، بسكين بسبب مشاجرة حدثت مع شقيقه، وجرى نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ثم نقله إلى مستشفى كفرالشيخ العام لكنه لقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل الوصول.

وانتقلت قوة من مركز شرطة سيدي سالم، برئاسة الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه إلى المكان وجرى إلقاء القبض علي الجاني وشقيقه، وتحرير محضر بالواقعة.

ومن المقرر أن يجرى إخطار النيابة العامة بعد استجواب المنسوب إليه تهمة قتل والده لمعرفة سبب قيامه بطعن والده.