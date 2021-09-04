بعد غرق طالبة أثناء عودتها من الدرس.. مداهمة مراكز الدروس ببني سويف

داهمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، اليوم السبت، عددا من مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقة طراد النيل، وذلك عقب غرق طالبة بالصف الثالث الثانوي، في مياه نهر النيل، أثناء عودتها لمنزلها عقب انتهاء الدرس، واستمر البحث عن جثمانها لليوم الخامس على التوالي.

الوحدة المحلية بالواسطى تداهم مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة غرق الطالبة منة حسين

وتوجه المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، على رأس حملة من الوحدة المحلية، لمراكز الدروس الخصوصية بمنطقة غرق الطالبة، وصادر الكراسي والمقاعد من داخلها، واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه غلق وتشميع تلك المراكز.

تفاصيل حادث غرق طالبة بنيل بني سويف

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة تدعى «منه حسين رجب» في مياه النيل بمدينة الواسطى، مساء الثلاثاء، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الطالبة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.

تواصل جهود البحث لليوم الخامس عن جثمان الطالبة الغارقة بنيل بني سويف

وتواصل قوات المسطحات المائية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، ولليوم الخامس على التوالي، البحث عن جثمان الطالبة الغارقة، بمعاونة الصيادين بالمنطقة والأهالي، فيما قام أهالي منطقة طراد النيل والمنازل المواجهة للنيل مباشرة بفتح أبواب منازلهم للسيدات والرجال من أهل الطالبة الغارقة.