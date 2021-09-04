«التعليم» تعلن أسعار كتب المدارس الرسمية لغات والدولية والخاصة (مستند)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التعليمات الخاصة باستلام المدراس الرسمية للغات والقومية والخاصة واليابانية والدولية الكتب المطورة لمرحة رياض الأطفال والصفوف الأربعة الأولى بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة استمرار العمل بأحكام الكتابين الدوريين رقمي 3 و4 مع تطبيق ذات الأحكام على كتب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بسعر البيع الخاصة للطلاب، موضحة أن من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن يتعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هي نفس أسعار كتب الفصل الدراسي الأول، لافتة إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد حضوراً نظامياً لجميع المراحل التعليمية.

«شوقي»: منع دخول أي معلم للمدرسة دون الحصول على لقاح كورونا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطعيم جميع المعليمن بلقاح كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موضحاً أنه سيتم تفعيل نظام الحضور والغياب، ومنع دخول أي معلم للمدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له، أن الوزارة أعدت مناهج الصف الرابع الابتدائي وفق المواصفات العالمية، بما يساعد على تنمية مهارات الفهم والتعلم لدى الطالب بعيداً عن الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن جميع المنصات التعليمية تُعتبر مكملة للدراسة في المدارس.

وتابع وزير التربية والتعليم أن المنصات التعليمية تدرب الطلاب على نظام التعليم الجديد، مشدداً على ضرورة الاستفادة منها.