تركيب الكاميرات والتطعيم ضد كورونا.. أبرز استعدادات العام الدراسي الجديد في القاهرة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم بالعاصمة، وعلى رأسها محمد عطية، مدير المديرية، بضرورة الانتهاء من تجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسي، وإعداد ما يقارب من 2200 مدرسة في جميع المراحل، من صيانة وإنشاءات وتطهير وخلافه، وعدم الاعتماد على التقارير والروتين في الاستعداد للعام الجديد، وابلاغه بما يتم بشكل دوري.

ومن جانبه، شدد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى تقريره إلى المحافظ، على مديري الإدارات التعليمية، وجميع قيادات المديرية، بضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات قبل انطلاق العام الدراسي، منها:

استعدادات العام الدراسي بالقاهرة

- سرعة الانتهاء من أعمال الصيانه من كهرباء وسباكة ودهانات ومقاعد ومنشآت، مع إعادة التدوير.

- المرور المكثف من لجان المتابعة لجميع الإدارات التعليمية لمتابعة ما تم إنجازه بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

- مراجعة لجان التحويلات ومتابعتها شخصياً من المدير العام، وعدم طلب أى مبالغ مالية أو تبرعات عينية تحت أي بند من ولي الأمر، وفي حالة ثبوت ذلك تتم محاسبة المسئول المتورط واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

- تفعيل اللجان الخاصة بالأزمات والكوارث لمواجهة أي أمر طارئ، والتغلب على التحديات.

- التعاون الكامل مع رؤساء الأحياء لرفع الاشغالات حول المدارس، وتهذيب الأشجار، ونظافة الطرق حول المدارس، والإضاءة، ورفع كفاءة البنية التحتية للصرف الصحي.

- إعداد تقرير أسبوعي بموقف استلام الكتب.

- التعامل مع أي شكوى لتلقي التبرعات في الحال، ومحاسبة المسئول المتورط.

- المرونة واحتواء الجمهور وحسن التعامل مع أولياء الأمور والزملاء.

- سرعة صرف مستحقات العاملين وعدم التأخير.

- اتخاذ اللازم نحو سد العجز بالإجراءات المتبعة قبل انتشار فيروس كورونا، والاقتداء بتجارب بعض الإدارات، مثل مدارس الأسمرات بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.

- استثمار جميع العاملين لسد العجز، ويمكن الاستعانة من خلال التدريب التحويلي من تربية اجتماعية لرياض أطفال وأمناء مكتبات وغيرها.

- متابعة تأمين الأسطح والكهرباء لمباني المدارس.

- توصيل عدادات مياه جديدة تحاسب على متوسطات الاستهلاك، ومراجعة جميع مطالبات العدادات مع شركة المياه.

- ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة الليلية.

- سرعة إزالة الرواكد من المدارس والمخازن.

- متابعة تركيب الكاميرات في المدارس وإعداد تقرير إحصائي.

- متابعة إجراءات تطعيم العاملين بالمدارس ودواوين الإدارات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا استعداداً للعام الدراسي الجديد.

- تقييم جميع الإدارات بالمناطق الأربعة، واختيار أحسن مدرسة، وأحسن إدارة، ومكافأة الفائزين.

- التعاون البناء وتقبل الآخر وحب العمل والانتماء إليه، والعمل في فريق له أهداف ورؤية، وإعلاء الصالح العام والتحلي بالمهنية والصبر، واحتواء المواقف.

- حث الجميع على الالتزام والتعاون واستثمار الوقت والجهد.