أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، الذي يبدأ اليوم بامتحان مادة اللغة العربية ويعقد ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكّدة أنَّ امتحانات الدور الثاني تعتبر صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول، لافتة إلى أنَّه تمّ توفير الكثير من المراجعات في جميع المواد للطلاب.

ترصد «الوطن» في سطور جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021

- اليوم عقد امتحان اللغة العربية.

- 5 سبتمبر عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- 6 سبتمبر عقد امتحان «الجبر والهندسة الفراغية».

- 7 سبتمبر عقد امتحان الفيزياء والتاريخ.

- 8 سبتمبر عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- 9 سبتمبر عقد امتحان «الديناميكا».

- 11 سبتمبر عقد امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- 12 سبتمبر عقد امتحان علم النفس والاجتماع والجيولوجيا والعلوم البيئية و«التفاضل والتكامل».

- 13 سبتمبر عقد امتحان الأحياء و«الإستاتيكا» والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

- اليوم عقد امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية.

- 5 سبتمبر عقد اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية.

- 6 سبتمبر عقد امتحان مقاييس الفهم في اللغة العربية واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية.

- 7 سبتمبر عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية وامتحان مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا.

- 8 سبتمبر عقد امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية وامتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الأجنبية الثانية.

- 9 سبتمبر عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الكيمياء.

- 11 سبتمبر عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الفيزياء.

- 12 سبتمبر عقد اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الرياضيات وامتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الجيولوجيا والأحياء.

- 13 سبتمبر عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة وامتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء.

- 14 سبتمبر امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنَّ منصة حصص مصر التعليمية وفرت مراجعات مكثفة وفيديوهات تعليمية للطلاب، قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني للتدريب على نمط الأسئلة الجديد الذي يعتمد على الفهم.