كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة يوم 13 سبتمبر الجاري، حيث تم البدء في فحص طلبات التظلم يدوياً في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

فحص 2 مليون ورقة قبل إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

وأضافت الوزارة أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 أُعلن منذ بداية التظلمات، مؤكدة أن الطلاب تقدموا بالتظلم على ما يقرب من 2 مليون ورقة امتحانية، وسيتم البت في جميع التظلمات، وفي حال حصول الطالب على درجات ستُضاف لشهادته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تظلمات الثانوية العامة 2021 مجاناً دون تحصيل أي رسوم، وأن غالبية الطلاب تقدموا بتظلمات في جميع المواد الدراسية، وهذه التظلمات لا تنقص من درجات الطلاب.

مراحل تظلمات الثانوية العامة 2021

- إعادة فحص طلبات التظلم يدوياً في المركز القومي للامتحانات.

- التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب.

- التأكد من تصحيح جميع الأسئلة.

- التأكد من حساب جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.

- لا يشمل التظلم إعادة تصحيح الامتحان مرة أخرى.

- يتم إعلان نتيجة التظلم في خانة «حالة الطالب».

- حال حصول الطالب على أي درجات يتم إضافتها لمجموعه ويتم التنسيق من خلالها للجامعة.

- التظلم لا ينقص من الدرجات التي حصل عليها الطالب من قبل.

«شوقي»: تظلمات الثانوية العامة إلكترونياً لأول مرة

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، غلق باب التظلمات والتي تمت إلكترونياً لأول مرة في الثانوية العامة، موضحاً كل طالب سيحصل على الدرجات التي يستحقها، لافتاً إلى أن دفعة الثانوية العامة 2021 تاريخية ومميزة.

وأشار «شوقي» في تصريحات له إلى أنه تم التأكيد على جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة شهادات الثانوية ومطابقتها لكشوفات الدرجات المرسلة لهم، وإخطار الوزارة بأي مشكلات في هذا الشأن.